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Son dakika! Çakar lambaya 1 Kasım'dan itibaren yasak! Uymayanlar trafikten men edilecek

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı. 1 Kasım'dan sonra kurallara uymayanlar, trafikten men edilecek.

Son dakika! Çakar lambaya 1 Kasım'dan itibaren yasak! Uymayanlar trafikten men edilecek

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.

Çakar; ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdidi bulunan devletin en üst protokolü tarafından kullanılabilecek.

Geçiş üstünlüğü tepe lambası ile sağlanacak, bu hak sürekli olmayacak.

1 Kasım'dan sonra kurallara uymayanlar, trafikten men edilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #çakar lamba
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