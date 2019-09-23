Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı. 1 Kasım'dan sonra kurallara uymayanlar, trafikten men edilecek.

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.



Çakar; ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdidi bulunan devletin en üst protokolü tarafından kullanılabilecek.



Geçiş üstünlüğü tepe lambası ile sağlanacak, bu hak sürekli olmayacak.



1 Kasım'dan sonra kurallara uymayanlar, trafikten men edilecek.



ulusal.com.tr