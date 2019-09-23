CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, IMF yetkilileriyle görüşmeye dair yaptığı açıklamada "Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara'da bir otelde görüşme yaptık. Raci beyin haberi yoksa onun sorunu. IMF'yi dördüncü madde kapsamında ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. 4 madde konsültasyonlarının muhatabı hükümettir. Bu madde kapsamında IMF çeşitli görüşmeler yapar. Bizim görüşmelerimiz de bu kapsamdadır." dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, IMF yetkilileri ile görüşmeye dair açıklama yaptı.



Öztrak, şunları söyledi:



"Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara'da bir otelde görüşme yaptık. Raci beyin haberi yoksa onun sorunu. IMF'yi dördüncü madde kapsamında ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. 4 madde konsültasyonlarının muhatabı hükümettir. Bu madde kapsamında IMF çeşitli görüşmeler yapar. Bizim görüşmelerimiz de bu kapsamdadır.



Hükümet ve yandaşları bu kapsamdaki bir görüşmenin üzerine mal bulmuş magribi gibi atlamasın.



Bizde gizli olan birşey yok. Ancak karşı tarafta gizli gizli tank palet fabrikasını peşkeş yapmak var. Bizde McKenzie ile kapı arkasında görüşmek, onlarla kayyum görüşmeleri yapmak olmaz.



CHP her zaman şeffaf olmuştur, gerekenleri açıklamıştır."



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