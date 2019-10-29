SON DAKİKA! CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den genel af ve şartlı ceza indirimi açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel af ve şartlı ceza indirimi konularında Habertürk'te değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Özel, şunları söyledi:

"Af konusu, CHP'nin 24 Haziran, 31 Mart ya da 23 Haziran seçimlerinden önce dile getirdiği kendi vaatlerinden bir tanesi değil. 24 Haziran'da seçime kısa bir süre kala gündeme de önemli şekilde etki edecek bir şekilde MHP tarafından gündeme getirilmişti.

Biz CHP olarak geçmişten beri cezaevleri ile ilgili ziyaretler yapan rapolar düzenleyen ve özellikle insan hakları bağlamında meseleye yaklaşan bir parti olarak cezaevlerindeki sıkışıklığın, nöbete uyumanın açıkçası farkındayız. CHP olarak biz kendi vaadimiz olmamasına rağmen seçimlerden önce bir beklenti yaratarak oy istenen bu konunun, bunu gündeme getirenler tarafından arkasında durulması ve kamuoyunda tartışılması ardından da Meclis'te ele alınması gerektiğini hep söyledik.

MHP, önce doğrudan af beklentisi diyerek seçimden önce af değil ama infaz rejiminde değişiklik diyerek... Sonra tekliflerini Meclis'e sundular. Tekliflerinin arkasında durmadılar. Biz, MHP'nin teklifine bir bütün olarak evet ya da hayır deme noktasında değiliz. Biz o teklifin Meclis'in mutfağı olan Adalet Komisyonu'nda tüm siyasi partilerin bu konuda yetkilendirdikleri kişiler tarafından enine boyuna değerlendirilmesi ve sivil toplum örgütlerinin ve toplumun tüm kesimlerinin bu konuda düşüncelerinin alınması ve bu konuda toplumsal bir mutabakat yaratılması gerektiğini ilk baştan beri söyledik."

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