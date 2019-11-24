Son dakika! Çıraklık dönemi ile staj dönemi sigortaları SGK Sosyal Güvenlik Kurumu staj sigorta SSK başlangıcı sayılacak mı? "EYT kadar önemli bir konu"

Çıraklık dönemi ile staj dönemi sigortaları SGK Sosyal Güvenlik Kurumu staj sigorta SSK başlangıcı sayılacak mı?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Staj, SSK başlangıcı olsun" diyor.

Erdursun, 1 milyon 300 bine yakın meslek liseli staj mağdurunun yaşadığı probleme dair önemli açıklamalar yaptı.

Erdursun, stajyer ve çırakların yaşadığı mağduriyetin emeklilikte yaşa takılanlar kadar önemli bir konu olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) de olan Erdursun, şunları aktardı:

"Emeklilikte Yașa Takılanlar kadar diğer bir önemli konu ve mağduriyet stajyer ve çırakların SGK İşe başlama tarihlerinin emeklilikte başlangıç olarak kabul edilmemesidir.

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