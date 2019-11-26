Son dakika! Çok sayıda emeklilikte yaşa takılan EYT'li Ankara'da hazır! İşte ilk fotoğraf
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yapılacak görüşmeler öncesi dernek tarafından bir fotoğraf paylaşıldı. Kalabalık bir heyetle Ankara'da bulunan EYT'liler, CHP Grup Toplantısı'nda bulunacak
GÜNDEM 26.11.2019, 11:45
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki dernek ile il teşkilatlarıyla birlikte TBMM'de olduklarını bildirdi.
Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Davamız hak davasıdır diyerek çıktığımız bu yolda bugün; #EytMilletinMeclisinde" denildi.
Derneğin açıklamasında AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve BBP sosyal medya hesapları da etiketlendi.
ulusal.com.tr
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