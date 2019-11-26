Son dakika! Çok sayıda emeklilikte yaşa takılan EYT'li Ankara'da hazır! İşte ilk fotoğraf

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki dernek ile il teşkilatlarıyla birlikte TBMM'de olduklarını bildirdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Davamız hak davasıdır diyerek çıktığımız bu yolda bugün; #EytMilletinMeclisinde" denildi.

Derneğin açıklamasında AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve BBP sosyal medya hesapları da etiketlendi.

ulusal.com.tr