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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında sanıklardan reddi hakim talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin süren davada sanıklar reddi hakim talebinde bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında sanıklardan reddi hakim talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin süren davada sanıklar reddi hakim talebinde bulundu.

Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan
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