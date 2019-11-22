Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili Özlem Zengin ile ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'un, Meclis Genel Kurulundaki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadelere ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Bu CHP, özellikle hanım kardeşlerime saygı gösterdiklerini söylerler, yalan. Parlamentoda Özlem kardeşimize ne yaptıklar gördünüz" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim gözümüzde tüm makam ve unvanlar geçicidir, fanidir. Bunlar milletin kendisine hizmet etmemiz için verdiği emanetlerdir. Ana muhalefet, CHP bunun farkında değildir. Lafı geldiğinde hanım kardeşlerime saygı gösterdiklerini söylerler. Parlamentoda grup başkanvekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını gördünüz. İfadeye bakın 'Ulan şu kadını susturun.' Bir bayana 'Ulan şu kadını susturun' gibi bir ifade kullanılabilir mi? Bunu kullanana Bunlar 'edepsiz ahlaksız' dedim.

Bunlar bu parlamentoda 50 civarında hanım milletvekilinin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı. Bunlara göre kadın bahçıvan olmalı. Tarlada domates birber toplasın, böyle olmalı. Karşılarında hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bir hukukçu olarak hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de AK Parti'nin hanımları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar."

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