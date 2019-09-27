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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki depremde yaralananların sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul depremi ile ilgili yaptığı açıklamada "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine 5.8 olarak ölçüldü. Şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı bu daha da devamı mümkün ola bir durum. 8 yaralanma olayı söz konusu. İstanbul'da AFAD'ın onbinlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanı söz konusudur. Bunlar AFAD'ın sitesinden sürekli yayınlanmaktadır" dedi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki depremde yaralananların sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul depremi ile ilgili yaptığı açıklamada "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine 5.8 olarak ölçüldü. Şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı bu daha da devamı mümkün ola bir durum. Artabilir." dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi.

Bu tür zamanlarda açıklama yapanlar çok olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın.

8 yaralanma olayı söz konusu.

Sosyal medyada bir kadın tweet atmış, 'Köprüleri kullanmayın, halatları koptu.' Böyle densizlikler yapanlar da var. Allah'a şükür böyle bir şey söz konusu değil.

Bu tür zamanlarda açıklama yapanlar çok olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın.

İstanbul'da AFAD'ın onbinlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanı söz konusudur. Bunlar AFAD'ın sitesinden sürekli yayınlanmaktadır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan
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