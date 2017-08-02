Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Asleri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı.
Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz atandı
Kalın, YAŞ kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını açıkladı.
ulusal.com.tr
İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Asleri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı.
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