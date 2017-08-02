Katar, İtalya'dan 7 savaş gemisi alıyor
Katar, İtalya'dan 7 savaş gemisi alıyor
Ünlü yazar hastaneye yatırıldı
Ünlü yazar hastaneye yatırıldı
CarrefourSa, Migros ve Kipa hakkında flaş gelişme
CarrefourSa, Migros ve Kipa hakkında flaş gelişme
Canlı yayında açıkladı
Canlı yayında açıkladı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı

İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Asleri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz atandı

Kalın, YAŞ kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını açıkladı.

ulusal.com.tr





Etiketler; #YAŞ #İbrahim Kalın #erdoğan #cumhurbaşkanlığı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son Dakika: Trump, Rusya'ya yaptırımları onayladı
Sonraki Haber
Son dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.