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Son dakika deprem haberleri... 16 Aralık 2019 Pazartesi Türkiye'de meydana gelen depremler (Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Türkiye'de meydana gelen depremlerin listesi. Hangi ilde deprem oldu, depremin büyüklüğü ve derinliği

GÜNDEM 16.12.2019, 22:02 16.12.2019, 22:03
Son dakika deprem haberleri... 16 Aralık 2019 Pazartesi Türkiye'de meydana gelen depremler (Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

#son depremler #deprem
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