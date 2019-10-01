Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), İstanbul ile ilgili açıklama yaptı.
Merkezin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, İstanbul'daki depremler yer aldı.
Yapılan açıklamada, "İstanbul'da son 2 gecenin daha sakin olduğunu görmek çok mutlu etti" denildi.
Açıklamanın devamında da "En azından insanlar biraz rahatlayabilir" ifadeleri kullanıldı.
ulusal.com.tr
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da son 2 gecenin daha sakin olduğunu görmek çok mutlu etti. En azından insanlar biraz rahatlayabilir" ifadeleri kullanıldı
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), İstanbul ile ilgili açıklama yaptı.