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Son dakika deprem haberleri! Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden İstanbul açıklaması

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da son 2 gecenin daha sakin olduğunu görmek çok mutlu etti. En azından insanlar biraz rahatlayabilir" ifadeleri kullanıldı

Son dakika deprem haberleri! Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden İstanbul açıklaması

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), İstanbul ile ilgili açıklama yaptı.

Merkezin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İstanbul'daki depremler yer aldı.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da son 2 gecenin daha sakin olduğunu görmek çok mutlu etti" denildi.

Açıklamanın devamında da "En azından insanlar biraz rahatlayabilir" ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul depremi #AvrupaAkdeniz Sismoloji Merkezi
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