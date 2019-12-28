Son dakika deprem haberleri... Nerede deprem oldu? 28 Aralık 2019 Cumartesi Türkiye'de meydana gelen depremler (Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)
Türkiye'de meydana gelen depremlerin listesi. Hangi ilde deprem oldu, depremin büyüklüğü ve derinliği
GÜNDEM 28.12.2019, 00:12 28.12.2019, 00:13
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
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