Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa, Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa, Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik." dedi.