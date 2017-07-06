Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Avrupa Parlamentosunca (AP) Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2016 Türkiye Raporu'na dayanarak hazırlanan ve 6 Temmuz 2017 tarihinde AP Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye kararı hakkında bir soruya cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun (AP), AB Komisyonu’nun 2016 Türkiye Raporu’na ilişkin kararı, 6 Temmuz 2017 tarihinde AP Genel Kurulu’nda kabul edildiği bilgisine yer verildi.



Açıklamada, "Taraflı ve objektiflikten uzak şekilde belirli çevrelere hizmet etmek üzere hazırlandığı anlaşılan sözkonusu kararın ilişkilerimize olumlu katkısının olmayacağı açıktır." denildi.



Açıklama şu şekilde:



Bu kararın, kısa bir süre içerisinde üç AB Komiseri’nin ülkemizi ziyaret ettiği ve her iki tarafın da ilişkileri geliştirmek için çaba sarfettiği bir döneme denk gelmesi ayrıca talihsiz bir gelişmedir. Türkiye-AB ilişkilerinin temeli ve ülkemizin stratejik önceliği tam üyelik olup bu hususta en önemli araç katılım müzakereleridir. AP’nin müzakerelerin ve fonların askıya alınmasına dair benimsediği dil teşvik edici ve yapıcı olmaktan uzaktır. Kararda insan hakları alanında ülkemize haksız eleştiriler yöneltilirken bu konuların istişare edilmesinin doğru yolu olan Yargı ve Temel Haklarla ilgili 23. ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24. fasılların müzakereye açılması yönteminin siyasi nedenlerle engellenmiş olmasına değinilmemesi açık bir çelişkidir. Benzer şekilde, ülkemizin zor bir dönemden geçmekte olduğu hususu zayıf ifadelerle de olsa teslim edilirken, müzakere eden aday ülke olan ve önemli bir ortak olarak görülen Türkiye’den hak ettiği desteğin esirgenmesi, çelişkili yaklaşımın ve vizyon eksikliğinin bir diğer göstergesidir.



Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır.



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