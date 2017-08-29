Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu araçların sevkiyatını yapan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Bismil karayolunun yol yapım çalışmasının sürdüğü 45. kilometresindeki Göksu köyü mevkisinde askeri araçların geçişi sırasında terör örgütü PKK mensupları daha önce yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
Saldırıda, İzmir'den Siirt'e 2 askeri aracın sevkiyatını yapan firmada görevli 2 kişi hayatını kaybetti.
Patlama nedeniyle hasarın oluştuğu yol, ulaşıma kapandı.
Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda, askeri araçların sevkıyatını yapan 2 sivil hayatını kaybetti
Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu araçların sevkiyatını yapan 2 kişi yaşamını yitirdi.
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