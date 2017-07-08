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Son dakika: Ege'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 17.33'te 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 18.12'de de İzmir Körfezi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Ege'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. 

Yerin 4,2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,9 olduğu aktarıldı.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünün 3,8 olduğunu aktardı.

Bu arada deprem saat 17.33'te meydana geldi.

İKİNCİ DEPREM

Saat 18.12'de de İzmir Körfezi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ege #deprem
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