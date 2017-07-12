Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi, dünya şampiyonu oldu
Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi, dünya şampiyonu oldu
Erdoğan'dan OHAL açıklaması
Erdoğan'dan OHAL açıklaması
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 14.48'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 14.48'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler; #ege denizi #deprem
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ankara'da yabancı plakalı 20 lüks araca el konuldu
Sonraki Haber
Son dakika: Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.