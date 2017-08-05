Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ege Denizi'nde bu sabah deprem oldu.
Meydana gelen deprem 4,4 büyüklüğünde.
Saat 06.20'de olan deprem yerin 9,8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
ARTÇI DEPREMLER
Saat 09.07'de ise Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu.
Artçı depremin 3 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.
ulusal.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 06.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde saat 09.07'de 3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ege Denizi'nde bu sabah deprem oldu.
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