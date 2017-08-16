Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem oldu
Deprem saat 18.53'te meydana geldi.
AFAD, depremin 4,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Yerin 5,8 kilometre derinliğinde olduğu aktarılan deprem sonrası can ya da mal kaybının olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
KANDİLLİi: 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verileri de depremin 4,6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'ne göre, deprem yerin 102 kilometre derinliğinde meydana geldi.
ulusal.com.tr
Ege Denizi'nde saat 18.53'te AFAD verilerine göre, 4.5 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi'ne göre de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem oldu
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