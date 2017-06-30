Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, Ege Üniversitesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ege Üniversitesi'nde haklarında yakalama kararı verilen, aralarında aktif görevde olan ve meslekten ihraç edilen idari personel ile akademisyenlerin de bulunduğu şahıslara yönelik operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan 12 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.