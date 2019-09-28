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Son dakika! Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki yeni afet toplanma alanını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Topkapı’daki İETT Garajı alanının plan değişikliğine dair karar İBB Meclisimizden oy birliği ile geçmişti. 17 bin 567 metrekarelik bu alanı park ve afet toplanma alanı olarak düzenleyeceğiz" bilgisini paylaştı

Son dakika! Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki yeni afet toplanma alanını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni afet toplanma alanını açıkladı.

Topkapı'daki İETT garajı alanının plan değişikliğine dair karar, İBB Meclisi'nden oy birliği ile geçmişti.

İmamoğlu, 17 bin 567 metrekarelik alan ile ilgili yeni kararı paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, "17 bin 567 metrekarelik bu alanı park ve afet toplanma alanı olarak düzenleyeceğiz." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ekrem imamoğlu #istanbul
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