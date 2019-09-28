İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Topkapı’daki İETT Garajı alanının plan değişikliğine dair karar İBB Meclisimizden oy birliği ile geçmişti. 17 bin 567 metrekarelik bu alanı park ve afet toplanma alanı olarak düzenleyeceğiz" bilgisini paylaştı

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