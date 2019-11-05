Son Dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, alınan yeni kararı açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, hafta sonu Kocaeli EYT Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen önemli toplantıda alınan kararı yayınladığı bir video ile açıkladı.

Önce bölgesel federasyon akabinde konfederasyon olma kararı aldıklarını duyuran Gönül Boran Özüpak, konfederasyon kararının haklı mücadelelerinde, davalarında hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

EYT Derneği Başkanı Özüpak, şunları belirtti:

"Merhaba emeklilikte yaşa takılan sevgili kaderdaşlarım ve sosyal güvenlik yasalarından mağduriyet yaşayan değerli arkadaşlarım.

Bizler ne bir köy derneği ne bir tabela derneği ne de ticari faaliyet taşıyan derneğiz.

Bizler sosyal güvenlik yasalarının mağdur ettiği, ellerimizden alınan haklarımızın haklıya iadesi için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşuyuz, bir derneğiz ve derneklerimiz devletimizin yasaları ile kurulmuştur.

Sivil toplum kuruluşları, insanların tek tek yapamadıklarını, beraber el birliğiyle yapmasıdır. Yani birlikteliği, gönüllülük ve dayanışmayı temsil eder.

Öncesinde tek bir sivil toplum kuruluşuyduk, tek bir dernektik. Dava benim davamdır diyen hak mücadelesi veren kaderdaşlarımızla Edirne'den Kars'a kadar uzanarak devletimizin yasalarıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşları olarak artık her yerde resmiyetimizle haklarımız için kenetlendiğimizi gösteriyoruz.

BÖLGESEL FEDERASYON AKABİNDE KONFEDERASYON

Gönüllülük ile yürüttüğümüz davamızda amaçları sadece davası olan kader birliği yaptığımız dernek başkanları arkadaşlarımız ile 2 Kasım 2019 tarihinde Kocaeli Derneğimizin ev sahipliğini yaptığı toplantımızda verdiğimiz mücadelenin daha etkili, daha söz hakkına sahip olabilmek adına kocaman bir aile olduğumuzu devletimize siyasi partilere sivil toplum kuruluşlarına teşkilatlanarak her yerde olduğumuzu davamızdan asla vazgeçmeyeceğimizi göstermek adına mücadelemizde yıkmadan dökmeden çocuklarımızın mağduriyetlerinin çözümüne kadar uzanan ve geleceğimiz olan çocuklarımıza kadar bırakabileceğimiz kurumsal bir yapımız ile örnek teşkil eden mücadelemiz ile bu toplantıda aldığımız karar doğrultusunda bölgesel federasyonlaşma ve akabinde konfederasyon olma kararı almış bulunmaktayız.

GÜÇ BİRLİĞİMİZDE BİZ TÜRKİYE'YİZ DEMEK ADINA BU KARARI ALDIK

İşçi ve emekçiler olarak bizleri mağdur eden yasaların karşısında olduğumuzu, güç birliğimizde biz tüm Türkiye'yiz demek adına bu kararı aldık. Haklı mücadelemizde siz mağdur arkadaşlarımızın destekleriyle her yerdeyiz, olmaya da devam edeceğiz.

HAYIRLI VE UĞURLU OLMASINI DİLİYORUZ

Konfederasyon kararımızın yine haklı mücadelemizde, davamızda hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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