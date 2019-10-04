Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Bu mücadele senin, benim, onun, bizim mücadelemiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır! Hakkım diyenler, Hak gaspı için mücadele edenler, Haksızlıklara birlikte dur diyeceğiz diyenler, Büyük bir gururla dava arkadaşlarımızla aldığımız yolda VARIZ, BİRİZ, BURADAYIZ ve BİRLİKTEYİZ diyoruz. Hergün bir ilimizin de katılımı ile yapılanarak tüm Türkiye de olarak daha güçlüyüz. Davasını sahiplenen kader arkadaşlarımın HIZLARINA YETİŞEMEZ,OLDUK" dedi

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