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Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli açıklamalar - 4 Ekim 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Bu mücadele senin, benim, onun, bizim mücadelemiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır! Hakkım diyenler, Hak gaspı için mücadele edenler, Haksızlıklara birlikte dur diyeceğiz diyenler, Büyük bir gururla dava arkadaşlarımızla aldığımız yolda VARIZ, BİRİZ, BURADAYIZ ve BİRLİKTEYİZ diyoruz. Hergün bir ilimizin de katılımı ile yapılanarak tüm Türkiye de olarak daha güçlüyüz. Davasını sahiplenen kader arkadaşlarımın HIZLARINA YETİŞEMEZ,OLDUK" dedi

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli açıklamalar - 4 Ekim 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Trakya Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın katılımıyla Çerkezköy'de açılıyor.

Açılış ile ilgili açıklama yapan Özüpak, önemli ifadeler kullandı.

Gönül Boran Özüpak, şunları belirtti:

"#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR
#SGKYASAMAĞDURLARI

06.10.2019 TRAKYA EYT DERNEĞİMİZİ Çerkezköy 'de AÇIYORUZ.

Bu mücadele senin, benim, onun, bizim mücadelemiz.

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır! Hakkım diyenler,
Hak gaspı için mücadele edenler,
Haksızlıklara birlikte dur diyeceğiz diyenler,

Büyük bir gururla dava arkadaşlarımızla aldığımız yolda VARIZ, BİRİZ, BURADAYIZ ve BİRLİKTEYİZ diyoruz.

Hergün bir ilimizin de katılımı ile yapılanarak tüm Türkiye de olarak daha güçlüyüz.

Davasını sahiplenen kader arkadaşlarımın HIZLARINA YETİŞEMEZ,OLDUK. ????

#YaşasınEYTkardeşliği mizle GURURLUYUZ.

Biz BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

EYT SYDD
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Gönül BORAN ÖZÜPAK"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #gönül boran özüpak #son dakika haberleri
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