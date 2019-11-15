Son dakika! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden büyük rapor çalışması! Sosyal medyayı salladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) öncülüğünde sosyal medya ağı Twitter'da büyük etiket çalışması yapıldı.

Çalışmaya on binlerce EYT mağduru katıldı.

Sosyal medyayı sallayan çalışma kapsamında on binlerce mesaj atıldı.

EYT Derneği tarafından yapılan paylaşım ile başlayan çalışma kapsamında Twitter'da '#EYTninRaporuNeOldu' diye soruldu.

İlgili etiket ile yapılan paylaşımlarda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'in hazırlamayı sürdürdüğü EYT raporu ile ilgili bir açıklama beklendiği kaydedildi.

Paylaşımlarda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a da tepki vardı. Kurtulmuş, bugün EYT ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Çalışmaya katılan EYT'liler, Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını paylaşarak o açıklamaya tepki gösterdi.

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