Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden Vedat Bilgin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü SGK binasının açılışında yaptığı konuşmada, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yokum" diyerek EYT’lilerle ilgili tartışmayı bitirdi.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında Aydınlık’a açıklama yapan EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bizlerin sorunu ile ilgili olarak danışmanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. Biz de onunla görüştük. Durumumuzu anlatan bir rapor sunduk. Vedat Bey bize haklı olduğumuzu söylemişti. Bizi dinledikten ve sonra ilgili birimlerle de görüşerek bir rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması bizleri yaklaşık 5.5 milyon mağduru çok üzdü. Bu açıklamanın rapor öncesinde mi yoksa sonrasında mı yaptığını merak ediyoruz."

Emekliliğin kendilerinin kazanılmış hakkı olduğunu vurgulayan Özüpak, hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanının açıklamasında "Seçim kaybettirse bile kabul etmem" sözlerini hatırlatan Özüpak, "Biz de vatandaşlık görevimizi yaparken yaşadığımız durumu dikkate alacağız" ifadelerini kullandı.

‘YÜK DEĞİLİZ’

Haklarının verilmemesine "bütçeye yük" gerekçesiyle karşı çıkıldığını kaydeden Özüpak, şunları söyledi:

"Bütçeye büyük yük oluşturacağımız iddia ediliyor. Bunu kabul etmiyoruz. Kaynak çok. Ama kaynaklar doğru kullanılmıyor. Kamuda lüks ve israf bütün hızıyla sürüyor. Bütçede bu konuda en küçük bir önlem bile yok. Bizi Suriyeli mülteciler kadar bile düşünmüyorlar. Onlar 1. sınıf, bizler 2. sınıf vatandaş durumundayız. Biz de erken emekliliğe karşıyız. İş bulsak çalışacağız. Ama yok. Birçok arkadaşımızı intiharın eşiğinden döndürdük. Ama sıkıntı sürüyor. Çok sayıda arkadaşımız bunalımda. Biz olmayan bir şeyi istemiyoruz. Kazanılmış hakkımızı istiyoruz."

SAYIMIZ DEVLET SIRRI

Özüpak sayılarına ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Bizim yaptığımız araştırmaya göre 5.4 milyon EYT’li var. Kesin sayıyı bilmiyoruz. Çalışma Bakanlığına başvurduk bilgi verilmiyor. Bir tıkla öğrenebileceğimiz sayı devlet sırrı oldu."

YENİ YOL HARİTASI

Özüpak önümüzdeki dönemde yapacaklarını da şöyle anlattı:

"Yurt çapında peş peşe dernekler kuruluyor. Şu anda sayı 20’yi aştı. Bu örgütleri tek çatı altında birleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizimle ilk kez ilgilendi. Bir danışmanını görevlendirmişti. Açıklamayı duyunca şoke olduk. Türkiye’nin her yerinden telefon yağıyor. Önümüzdeki günlerde bir araya gelerek kazanılmış haklarımızı elde etmek için ne yapacağımızı konuşacağız. Yol haritamızı belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanının yanlış yönlendirildiğini düşünüyoruz."

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