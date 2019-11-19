Son dakika! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'nin tartışıldığı programda canlı yayında bu belgeyi gösterdi

Habertürk'te Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ve İstinye Üniversitesi İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt'un katılımıyla EYT'lilerin durumu tartışıldı.

Resul Kurt, programda bir belge gösterdi.

Belgeyi gösteren Kurt, şunları söyledi:

"Türkiye'deki emeklilikle ilgili yapılan düzenlemeler...

Bakın 1950 yılında 60 yaş kadın ve erkekler için.

50'den bu yana bakın on kere emeklilik için kural değiştirmişiz.

Bakın hep artmasına rağmen Türkiye'de oy kaygısıyla, oy beklentisiyle 'kim ne verdiyse beş lira fazlasını veriyorum' diyerek emeklilik yaşı düşünerek siyasi rant elde edilmek istenmiş.

Sürekli emeklilik yaşı üzerinden prim kapmaya çalışılmış."

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