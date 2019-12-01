Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri... Kılıçdaroğlu EYT sorununu nasıl çözeceğini açıkladı

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emeklilikte yaşa takılanların sorunu aile sigortası ile çözülecek. Daron Acemoğlu hocamız söyledi. Sosyal yardımların yapılmasında önce kaynak yaratmak gerek diye. Doğrudur. Aile sigortası için de kaynak yaratıp bu sorunu temelden çözebiliriz" dedi.

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret 2020 TL. Açlık sınırının altında. Asgari ücrete en az yüzde 22.58 zam yapılması lazım ve bir de büyümeden pay verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Emeklilikte yaşa takılanların sorunu aile sigortası ile çözülecek. Daron Acemoğlu hocamız söyledi. Sosyal yardımların yapılmasında önce kaynak yaratmak gerek diye. Doğrudur. Aile sigortası için de kaynak yaratıp bu sorunu temelden çözebiliriz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret 2020 TL. Açlık sınırının altında. Sendikaların biraya gelmesi bizim için çok değerli. Enflasyon kendisini açısından yüzde 22.58 olarak belirledi. O zaman asgari ücrete de en az yüzde 22.58 zam yapılması lazım ve bir de büyümeden pay verilmesi lazım. İşçi sendikaları bunu gerçekleştirir mi." ifadelerini kullandı.

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