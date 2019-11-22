Son dakika! Enerji Bakanı Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz havzası, dünyaca referans kabul edilen kuruluşların raporlarına göre önemli bir doğal gaz rezervine sahiptir. Doğu Akdeniz havzasında yürüttüğümüz aramacılık faaliyetleri uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımıza dayanmaktadır.

Bu kapsamda, KKTC halkının çıkarlarını da korumak adına KKTC ve ülkemiz tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında meşru haklarımızdan taviz verilmeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ettirilecektir.

Diğer taraftan, 3 Boyutlu deniz sismik veri toplama ve sondaj çalışmalarını bağımsız ve milli imkânlarla yapabilme kabiliyetine kavuştuk. Sismik araştırma gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis ile denizlerimizde detaylı sismik aramalar yürütüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar, Doğu Akdeniz’de 37 bin km2 3 boyutlu sismik veri toplanmıştır. Bu sismik aramalar ile elde edilen emareler doğrultusunda derin deniz sondajlarını da milli kaynaklarımızla yapma çalışmalarımız hız kazanmıştır.

Doğu Akdeniz’de aktif olarak faaliyet gösteren 2 derin deniz sondaj gemisi ülkemize aittir. Ülkemizin ilk derin deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisi kendi sınıfındaki en yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasında yer almaktadır. Altıncı nesil teknolojiye sahip olan gemimiz aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilmektedir.

Fatih sondaj gemimiz 30.10.2018 tarihinde Akdeniz’de faaliyetlerine başlamış ve göreve başladığı tarihten itibaren 2 adet sondaj gerçekleştirmiş olup, üçüncü olarak KKTC açıklarında Magosa-1 kuyusu çalışmalarına başlamıştır. Fatih’in yanı sıra 2019 Mart ayında temin edilen ve aynı teknolojik özelliklere sahip ikinci sondaj gemimiz olan Yavuz ise Karpaz bölgesinde ilk sondajını tamamlamış olup, şu anda Güzelyurt-1 lokasyonunda ikinci sondajını sürdürmektedir. Karpaz-1 kuyusuyla birlikte önceki operasyonlarda yabancı şirketlerden sağlanan servis hizmetlerinin önemli bir kısmı milli imkânlarla gerçekleştirilmiş olup, nihai hedefimiz yerlileştirme faaliyetlerimizi devam ettirerek yabancı servis şirketinden hizmet alınmadan derin deniz sondajı yapmaktır.

Milli gemilerimiz ile ilk kez sondaj yaptığımız alanlardaki kuyulardan elde edilen jeolojik veriler bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz.

Rusya'da nükleer enerji alanında 156 lisans ve 22 yüksek lisans öğrencimiz eğitimine devam etmekte olup mezun olarak yurda dönen 88 öğrencimiz ise görevlerine başlamıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretim tesislerinin artışı sayesinde 2019 yılında 2,7 milyon ton karbondioksit emisyonu engellenecek olup, 2023 yılına kadar toplam 18 milyon tonun üzerinde emisyon engellenecektir.

Maden kaynaklarımızın ortaya konması için sadece son beş yılda yürütülen çalışmalar neticesinde 3,4 milyar ton kömür, 334 ton altın, 5 milyon ton kurşun-çinko, 4,2 milyon ton bakır, 1,6 milyar ton demir, 51 milyon ton krom, 1,3 milyar ton feldispat, 200.000 ton Nadir Toprak Elementi (NTE) ve 15.000 ton uranyum başta olmak üzere birçok madene ait önemli rezervler tespit edilmiştir."

ulusal.com.tr