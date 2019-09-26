Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Dönmez, şunları söyledi:
"(İstanbul depremi) Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğalgaz tarafında devam ediyor.
Merkez üssüne yakın 22 trafo merkezimiz devre dışı kalmıştı. 18'i an itibarıyla devreye alındı, 4'ü de çok kısa sürede devreye alınacak."
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD tarafından yapılan açıklamada "Silivri açıklarında meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Silivri İlçesi Merkez Köyü olup mesafesi 21.99 KM'dir." denildi
ulusal.com.tr
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, (İstanbul depremi) Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğalgaz tarafında devam ediyor. Merkez üssüne yakın 22 trafo merkezimiz devre dışı kalmıştı. 18'i an itibarıyla devreye alındı, 4'ü de çok kısa sürede devreye alınacak." dedi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı.