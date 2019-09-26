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Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'dan İstanbul depremi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, (İstanbul depremi) Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğalgaz tarafında devam ediyor. Merkez üssüne yakın 22 trafo merkezimiz devre dışı kalmıştı. 18'i an itibarıyla devreye alındı, 4'ü de çok kısa sürede devreye alınacak." dedi

Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'dan İstanbul depremi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"(İstanbul depremi) Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğalgaz tarafında devam ediyor.

Merkez üssüne yakın 22 trafo merkezimiz devre dışı kalmıştı. 18'i an itibarıyla devreye alındı, 4'ü de çok kısa sürede devreye alınacak."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Silivri açıklarında meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Silivri İlçesi Merkez Köyü olup mesafesi 21.99 KM'dir." denildi

ulusal.com.tr

Etiketler; #Fatih Dönmez #istanbul depremi #son dakika
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