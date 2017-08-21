Eski MİT mensubu Enver Altaylı FETÖ soruşturması kapmasında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi

FETÖ ile bağlantılı Ankara merkezli bir operasyon başladı.



Sözcü'de yer alan habere göre; operasyonda eski MİT mensubu Enver Altaylı gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi.



ulusal.com.tr

