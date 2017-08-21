İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti
Ölü sayısı yükseliyor
Ölü sayısı yükseliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
İçişleri Bakanlığı: 27 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 27 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Enver Altaylı gözaltına alındı

Eski MİT mensubu Enver Altaylı FETÖ soruşturması kapmasında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi

Son dakika: Enver Altaylı gözaltına alındı

FETÖ ile bağlantılı Ankara merkezli bir operasyon başladı.

Sözcü'de yer alan habere göre; operasyonda eski MİT mensubu Enver Altaylı gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #enver altaylı #mit #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika: Gün boyu kuvvetli yağış etkili olacak (21 Ağustos-22 Ağustos İstanbul hava durumu)
Sonraki Haber
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 'milli köpek' dönemi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.