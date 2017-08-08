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Son dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Şimdi sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Çıkmış bir Alman dergisine beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Türkiye'de adalet yokmuş, özgürlük yokmuş. Ankara'dan çıktın İstanbul'a kadar yürüdün, senin güvenliğini kim aldı? Sen o yolda yürürken, o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı? Bu hükümet aldı. Bu hükümet sana o imkanları verdi."

Son dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan: "Adalet duygusal değildir, adalet hissi değildir. Adalet yürek ister ve adalet sorumluluk ister. İşte biz bununla bu yoldayız. Öyle kalkıp FETÖ'cüyü korumak için, PKK'yı korumak için, DEAŞ'ı korumak için eğer sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun sana. Zaten yanında gezenler de belliydi."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yurt dışındaki kredisi gayet iyi. Bakmayın Almanlar böyle sallayıp duruyor. Varsın sallasınlar. Onlar da yanlışlarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü biz, Almanlara bir şey yapmadık ama ne yazık ki Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler."


Kaynak: AA
Etiketler; #kılıçdaroğlu #erdoğan
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