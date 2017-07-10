Gözaltına alındılar
Gözaltına alındılar
Bomba bulundu, ulaşım durdu
Bomba bulundu, ulaşım durdu
Erdoğan: Kimseden izin almadan yapmakta kararlıyız
Erdoğan: Kimseden izin almadan yapmakta kararlıyız
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler

Son dakika: Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılara 600 yıl hapis istendi

"Ergenekon davası"na bakan eski hakim ve savcılarının yargılama aşamasındaki ihmali ve kusarlarına ilişkin soruşturma tamamlandı, iddianame düzenlendi. 8 şüpheli hakkında 3 ila 600 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Son dakika: Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılara 600 yıl hapis istendi

"Ergenekon davası"na bakan eski hakim ve savcılarının yargılama aşamasındaki ihmali ve kusarlarına ilişkin soruşturma tamamlandı, iddianame düzenlendi. 8 şüpheli hakkında 3 ila 600 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
 

Etiketler; #ergenekon #dava #hakim
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Engelli memur alımı yapılacak
Sonraki Haber
Terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.