MASAK raporuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timini oluşturduğu ve başında yer alıp yönettiği iddiasıyla yargılanan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivillerden Kemal Batmaz'ın çalıştığı şirkete 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce 1 milyon 712 bin 109 lira aktarmış. Aynı şirkete Nisan 2014 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında toplam 7 milyon 62 bin 851 TL'lik para akışı olmuş.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin en önemli isimlerinden biri de, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkan Yardımcılığı yapan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'ti. Darbeyi planladığı iddia edilen Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden Adil Öksüz'le Ankara'daki villada darbe toplantılarına katıldığı öne sürülen Gökhan Şahin Sönmezateş'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz gecesi saldırı düzenleyen suikast timini oluşturduğu, başında yer alıp bizzat yönettiği iddia edildi.



FETÖ ÜYELİĞİNİ EN AĞIR SÖZLERLE REDDETTİ



Ankara'da yakalandıktan sonra Muğla'ya getirilip tutuklanan Sönmezateş polis, savcılık ve yargılandığı Marmaris suikast girişimi ile Genelkurmay çatı davalarında FETÖ üyeliği suçlamalarını örgüte ağır sözlerle yüklenip, reddetti. İfadesinde, Marmaris'e giden ekibin başında olduğunu itiraf eden Gökhan Şahin Sönmezateş, kendilerine verilen emrin, Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'ten aldıktan sonra Ankara'ya güvenli bir şekilde getirmek olduğunu ileri sürdü. Darbe girişimine katıldığını kabul eden Sönmezateş, FETÖ üyeliği suçlaması için de, "Ben FETÖ'cü değilim. Bu elbise benim üzerimde durmaz. Gülenci değilim. Ben hiçbir tarikata üye değilim. Hiçbir imamın, hiçbir hocanın, kimsenin önünde diz çökmedim, el öpmedim bu benim karakterime uygun değil" dedi.



