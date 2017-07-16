FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi...
Röportajda kullanılan fotoğraflardaki detaylar açıkça FETÖ üyelerine mesaj niteliği taşıyor. Ayakkabılarıyla seccadeye ters basan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in odasındaki ekranda ise, "Bizim için ümit oldunuz. Şimdilerde şölen var bahçelerde,/Bahardan ses geliyor perde perde;/Aceleci acele edip dursun,/Beklenen mutluluk biraz ilerde" ifadeleri dikkat çekti.
İşte sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği o fotoğraflar:
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi...
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi...
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