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Terör örgütü PKK'dan tanksavar füzesi çıktı

Son dakika: FETÖ’nün kritik ismi Özcan Karacan yakalandı

Firari FETÖ sanığı, eski Yarbay Özcan Karacan, Antalya'da gözaltına alındı

Son dakika: FETÖ’nün kritik ismi Özcan Karacan yakalandı

Firari FETÖ sanığı, eski Yarbay Özcan Karacan, Antalya'da gözaltına alındı

Etiketler; #fetö #özcan karacan
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