Son dakika! Feyzioğlu'ndan af yasası, denetimli serbestlik ve şartlı ceza indirimi açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ceza infaz indirimi düzenlemesine ilişkin üzerinde aşağı yukarı uzlaşılmış bir taslak bulunduğunu ve kendilerinin uyuşturucu ile cinsel istismar suçlarıyla ilgili hassasiyetlerini daha önce dile getirdiklerini söyledi.

Feyzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunları istisna tutan bir düzenleme gelirse ihtiyaç vardır.

Bu, af değil, denetimli serbestlik süresinin daha erkene çekilmesi olacak.

Cezaların caydırıcılığını, kamu düzenini bozmayacak bir düzenleme gelmek zorunda."

Konuya ilişkin vatandaşlarda beklenti oluştuğuna dikkati çeken Feyzioğlu, "Umuyorum, diliyorum bütçe maratonuna girmeden önce bu çıkar. Vatandaşlarda beklenti büyük." dedi.