Finlandiya'nın Turku kentinde bir saldırganın bıçakla çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.
BBC'nin haberine göre, polis, kentte birçok kişiyi bıçakla yaralayan saldırganı vurdu.
Polis, Turku kentinde çok sayıda kişiyi bıçaklayan saldırganı vurdu
Finlandiya'nın Turku kentinde bir saldırganın bıçakla çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.