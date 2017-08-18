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Son dakika: Finlandiya Turku'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Polis, Turku kentinde çok sayıda kişiyi bıçaklayan saldırganı vurdu

Son dakika: Finlandiya Turku'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Finlandiya'nın Turku kentinde bir saldırganın bıçakla çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi. 

BBC'nin haberine göre, polis, kentte birçok kişiyi bıçakla yaralayan saldırganı vurdu.


Kaynak: AA
Etiketler; #finlandiya #türkü
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