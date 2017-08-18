Polis, Turku kentinde çok sayıda kişiyi bıçaklayan saldırganı vurdu

Finlandiya'nın Turku kentinde bir saldırganın bıçakla çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.



BBC'nin haberine göre, polis, kentte birçok kişiyi bıçakla yaralayan saldırganı vurdu.