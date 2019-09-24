Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi birinci safha uygulamaları kapsamında başlattıkları ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 15 kilometre doğusunda Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, ABD askeri konvoyuyla buluştu.



TSK ve ABD unsurları, Telabyad kırsalında kara devriyesi gerçekleştirdi.



Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.



TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ortak kara devriyesi, yaklaşık 3 saat sürmüştü.