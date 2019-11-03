Son dakika: Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı

Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası katılım belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bir fidan dikerek 18 kişiye oksijen sağlayabileceğinizi biliyor musunuz? #GelecegeNefes vermek için 11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı kampanyaya destek olalım,geleceğe daha yeşil bir Mamak,daha yeşil bir Türkiye bırakalım." dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konya her zamanki gibi geleceğine sahip çıktı. Selçuklu Belediyesi olarak bizde 11 Kasım saat 11.11’de 26 bin fidanı toprakla buluşturuyor, #GeleceğeNefes oluyoruz. Tüm hemşehrilerimi Gevale’de ki fidan dikimi etkinliğimize davet ediyorum." çağrısı yaptı.

Afyonkarahisar Belediyesi resmi Twitter hesabından da "#GelecegeNefes kampanyasına kayıtsız kalmayarak, şehrimiz için hedeflenen 142 bin 355 fidanın tamamını sahiplenen tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Daha yeşil bir Afyon için çalışmaya, durmadan çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Teşekkürler Afyonkarahisar" paylaşımı yapıldı.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı da "Tarım ve Orman Bakanlığımızın 11 Kasım saat 11:11’de düzenleyeceği #GeleceğeNefes seferberliğine gönülden destek veriyorum. Yarınlarımız için bu anlamlı etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın internet sitesi üzerinden fidan sahiplenebilir ve katılım belgesi alınabilir.

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