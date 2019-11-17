Son dakika gelişmesi.... Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması sonrası dikkat çeken iki soru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklamasına tepki gösterdi.

Sarıbal, Erdoğan'ın "Tutturmuş bir EYT, İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı" dediğini aktardı.

CHP'li Sarıbal, şöyle devam etti:

"1.'si EYT'liler primlerini ödemiş, çalışma sürelerini doldurmuş yani yasal hakkını istiyor.

2.'i Hangi İskandinav ülkesi batmış?

İskandinav ülkeleri refah seviyesinde dünyanın en iyi ülkeleri."

ulusal.com.tr