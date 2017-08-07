Gökova Körfezi'nde deprem
Gökova Körfezi'nde deprem
Feci kaza: Ölüler var
Feci kaza: Ölüler var
Onları görünce aracını durdurdu, dikkatini çekti! Hemen aldı ve...
Onları görünce aracını durdurdu, dikkatini çekti! Hemen aldı ve...
19 ilde operasyon: Gözaltılar var
19 ilde operasyon: Gözaltılar var

Son dakika: Gökova Körfezi'nde deprem (Bodrum deprem - Son depremler)

Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 21.25'te 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Bodrum'da saat 22:36'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

Son dakika: Gökova Körfezi'nde deprem (Bodrum deprem - Son depremler)

Gökova Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 21.25'te 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem yerin 6.9 km derinliğinde meydana geldi.

Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi.

AFAD: 4.1
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
AFAD'a deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.


BİR DEPREM DAHA
Bodrum'da saat 22:36'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #gökova #bodrum #muğla
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Eğlence ve uğurlamalarda kullandılar!
Sonraki Haber
Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.