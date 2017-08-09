Gökova Körfezi'nde saat 19:55'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gökova Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, saat 19:55'te Gökova Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 13 km derinliğinde meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.



AFAD'a göre deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.



ulusal.com.tr

