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Son Dakika: Gökova Körfezi'nde deprem (Bodrum son depremler)

Gökova Körfezi'nde saat 19:55'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika: Gökova Körfezi'nde deprem (Bodrum son depremler)

Gökova Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, saat 19:55'te Gökova Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 13 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

AFAD'a göre deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ege denizi #deprem
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