Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Tarih belli oldu
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Tarih belli oldu
Kentte göz gözü görmüyor! Yüzde 92
Kentte göz gözü görmüyor! Yüzde 92
Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var

Son dakika: Gökova körfezinde deprem (Muğla Bodrum deprem - son depremler)

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 15.24'te yerin 5,4 kilometre derinliğinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildiği öğrenildi

Son dakika: Gökova körfezinde deprem (Muğla Bodrum deprem - son depremler)

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 15.24'te yerin 5,4 kilometre derinliğinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildiği öğrenildi

Etiketler; #muğla #deprem #bodrum
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ressam Nilgün Ulukay'ın karma yağlı boya resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Sonraki Haber
Son dakika: Beşiktaş ve Konyaspor'un cezaları belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.