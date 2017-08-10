Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 15.24'te yerin 5,4 kilometre derinliğinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildiği öğrenildi

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 15.24'te yerin 5,4 kilometre derinliğinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu.



Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildiği öğrenildi