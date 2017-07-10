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Son dakika... Gri listede aranan terörist teslim oldu

Gri listede aranan terörist Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

Son dakika... Gri listede aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan terörist, Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, dün Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki arazi aramasında kalaşnikof piyade tüfeği ile 60 adet fişeğini ele geçiren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki aramalarda ise bir sığınakta  RPG-7 roketatarına ait 11 mühimmat, 425 biksi makineli tüfek fişeği, bir tüp ve çok miktarda muhtelif malzeme buldu.

Yüksekova'daki yol araması sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcı ise güvenlik güçlerince imha edildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #gri liste #terörist #siirt
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