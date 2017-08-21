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Son dakika: Gün boyu kuvvetli yağış etkili olacak (21 Ağustos-22 Ağustos İstanbul hava durumu)

İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kocaeli, Yalova ve Bursa'da sağanak yağış beklendiği belirtildi

Son dakika: Gün boyu kuvvetli yağış etkili olacak (21 Ağustos-22 Ağustos İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu.

MGM tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gün boyu etkili olarak kuvvetli (10-30 mm) olması beklendiğinden başta ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul Beykoz ve çevresinde sıradışı hava koşulları etkili oluyor. Ayrıca hortum da gözlenmişti

KOCAELİ İÇİN UYARI

MGM, Kocaeli için uyarıda bulundu. Kentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Marmara'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

YALOVA İÇİN UYARI

Meteorolojiden Yalova için yapılan uyarıda şöyle denildi:

Marmara'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Yalova çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BURSA İÇİN UYARI

Meteorolojiden Bursa için yapılan uyarı şu şekilde:

Marmara'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #meteoroloji #Hava durumu
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