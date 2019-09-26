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Son dakika habeleri! Deprem uzmanından Avcılar uyarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin, "Avcılar gibi çürük zemin üzerinde yer alan binalarda hasar oluştuysa yetkililer haber verilmeli ve ona göre davranılmalıdır." dedi.

Son dakika habeleri! Deprem uzmanından Avcılar uyarısı

Sözbilir, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin daha önce meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremin ana şoku niteliğinde olduğunu belirtti.
Marmara Denizi içinde kırılmakta olan fayın toplam uzunluğunun 50 kilometre olduğunu ve bu fay parçasının maksimum 6,9 büyüklüğünde deprem üretebileceğini dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti:
"Fakat İstanbul güneyindeki devam eden parçası ise 70 kilometre uzunluğunda ve bu parça tek başına kırılırsa 7,1 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bunun yanındaki fay parçasının toplam uzunluğu 120 kilometre. Bunların tek parça kırılması halinde 7,4 büyüklüğünde depreme neden olabilir. Bu nedenle özellikle Avcılar gibi çürük zemin üzerinde yer alan binalarda hasar oluştuysa yetkililer haber verilmeli ve ona göre davranılmalıdır."


Kaynak: AA
Etiketler; #deprem #istanbul
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