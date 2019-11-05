Son dakika haber: Eminönü'ndeki balıkçı tekneleri ile ilgili flaş karar! İBB'den kaymakamlığa tahliye yazısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada davanın incelenmeksizin reddine karar verildiğini açıkladı. Ongun, "Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili Fatih Kaymakamlığı’na İBB tarafından yazı gönderilmiştir. Bundan sonraki süreçte kaymakamlığın tespit edeceği tarihte yine kaymakamlıkça tahliye gerçekleştirilecektir" bilgisini paylaştı
İstanbul Eminönü'ndeki balıkçı tekneleri ile ilgili davada son dakika gelişmesi yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada davanın incelenmeksizin reddine karar verildiğini açıkladı.
Murat Ongun, şunları belirtti:
"İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup 'yürütmeyi durdurma' kararı ortadan kalkmıştır.
Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir."
İBB'DEN KAYMAKAMLIĞA TAHLİYE YAZISI
Murat Ongun, şu bilgileri paylaştı:
"Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili Fatih Kaymakamlığı’na İBB tarafından yazı gönderilmiştir.
Bundan sonraki süreçte kaymakamlığın tespit edeceği tarihte yine kaymakamlıkça tahliye gerçekleştirilecektir."
ulusal.com.tr
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