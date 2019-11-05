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Son dakika haber: Eminönü'ndeki balıkçı tekneleri ile ilgili yasal süreç kaldığı yerden devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada davanın incelenmeksizin reddine karar verildiğini açıkladı

GÜNDEM 05.11.2019, 16:56 05.11.2019, 17:04
Son dakika haber: Eminönü'ndeki balıkçı tekneleri ile ilgili yasal süreç kaldığı yerden devam edecek

İstanbul Eminönü'ndeki balıkçı tekneleri ile ilgili davada son dakika gelişmesi yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada davanın incelenmeksizin reddine karar verildiğini açıkladı.

Murat Ongun, şunları belirtti:

"İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup 'yürütmeyi durdurma' kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir."

ulusal.com.tr

#istanbul #eminönü balıkçı tekneleri #ibb #istanbul büyükşehir belediyesi #ekrem imamoğlu #murat ongun
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