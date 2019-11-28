Son dakika haberi! Cem Gürdeniz: Adı konulmamış bir savaşın içindeyiz! Suriye ile de yan sınır anlaşması imzalanmalı

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Libya işbirliğini değerlendirdi.

"Adı konulmamış bir savaşın içindeyiz" diyen Gürdeniz, işbirliğini 'Tarihi ve çok önemli bir gelişme' olarak tanımladı.

Cem Gürdeniz, Rusya ve Çin ile de ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan Amiral Cem Gürdeniz, "Suriye ile de yan sınır anlaşması imzalanmalı" dedi.

Türkiye-Libya işbirliğine dair açıklamalarını sürdüren Gürdeniz, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demektir. Artık Türkiye'nin hata yapma lüksü yok." ifadelerini kullandı.

Cem Gürdeniz, Türkiye'ye askeri baskı yapacak bir gücün olmadığının altını çizdi.

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