Son dakika haberi! Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Canan Kaftancıoğlu görüştü iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu'na katılmak üzere birlikte geldi.

GÖRÜŞTÜLER İDDİASI

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Kaftancıoğlu'nun salona bir saat geç indikleri belirtilerek genel kurul öncesi bir görüşme gerçekleştirdikleri iddia edildi.

KARAMOLLAOĞLU: DAVUTOĞLU VE KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELMEK, ÇOK MUTLU EDİCİ BİR ŞEY

Genel kurulda bir konuşma yapan Temel Karamollaoğlu, "Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmek çok mutlu edici bir şey. Gerçi millet bizi sürekli buluşturuyor" dedi.

DAVUTOĞLU, ERDOĞAN'I ELEŞTİRDİ

Kurulda konuşan Ahmet Davutoğlu da ekonomi üzerinden "Kriz yoktur demek basiretsizlik. Bunlar krizi yönetemeyecek durumda, bu noktada eleştiride bulunanı dış odak ilan ediyorlar" diyerek isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Davutoğlu, "Bu kadar bina diktiler ekonomi mahvoldu. Bina üretmez ki..." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DAVUTOĞLU'NA GÜZELLEMELER

Genel kurulda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasına Ahmet Davutoğlu'nu güzelleyerek başladı.

Kılıçdaroğlu, "Devlette deneyimi olanlar ile işini bilen iş adamları illa ki buluşuyor" ifadelerini kullandı.

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